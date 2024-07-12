Тайская кошка

Тайские кошки очень общительны и любят находиться среди людей. Благодаря спокойному, дружелюбному характеру они могут легко приспособиться к жизни с другими кошками, собаками и прочими домашними животными.

Тайским кошкам требуется много общения с владельцами, они нередко следуют по пятам за членами семьи и участвуют во всем, что происходит вокруг.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)