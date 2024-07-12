Тонкинская кошка
Тонкинские кошки очень «разговорчивы» и могут довольно громко оповещать владельца о своих нуждах.
О тонкинской кошке
Тонкинские кошки любят находиться среди людей и всегда быть в центре внимания.
Кошки тонкинской породы очень общительны и предпочитают жить вместе с другими кошками. Умные и невероятно ласковые тонкинские кошки становятся активными участниками всего, что происходит в доме.
Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Страна: Мьянма
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 10-16 годы
Активные / Ласковые / Бдительные / Дружелюбные
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 10-16 годы
Активные / Ласковые / Бдительные / Дружелюбные
Основные факты
Требует постоянного внимания
Требуется умеренный уход за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Требуется умеренный уход за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
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