Ван кедиси
Ваны кедиси любят общаться со своими владельцами и очень любознательны.
О ване кедиси
Ваны кедиси обычно выбирают одного человека в качестве владельца, с которым у них складываются тесные отношения. Это очень игривые, активные и разговорчивые кошки, которые нуждаются в физических нагрузках и любят возиться с интерактивными игрушками.
Их овальные глаза часто разноцветные: один голубой, другой янтарный. Общеизвестно, что белые кошки более подвержены глухоте, и ваны кедиси не являются исключением.
Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Страна: Турция
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Крупные
Независимые / Шумные / Активные / Игривые
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Крупные
Независимые / Шумные / Активные / Игривые
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Предрасположенность к глухоте
Подходит для содержания в помещении и на улице
Предрасположенность к глухоте
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
Советы по здоровью вашей кошки
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