Ван кедиси

Ваны кедиси любят общаться со своими владельцами и очень любознательны.

О ване кедиси

Ваны кедиси обычно выбирают одного человека в качестве владельца, с которым у них складываются тесные отношения. Это очень игривые, активные и разговорчивые кошки, которые нуждаются в физических нагрузках и любят возиться с интерактивными игрушками.

Их овальные глаза часто разноцветные: один голубой, другой янтарный. Общеизвестно, что белые кошки более подвержены глухоте, и ваны кедиси не являются исключением.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Турция
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Крупные
Независимые / Шумные / Активные / Игривые

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Предрасположенность к глухоте
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
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Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

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