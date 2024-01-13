Hypoallergenic
Сухой корм для кошек
Полнорационный диетический корм для кошек при нежелательной реакции на корм
Доступные размеры
Как рассчитать правильную порцию?
50g
400g
2.5kg
4.5kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Гидролизованные белки
Гидролизованные белки, имеющие низкую молекулярную массу, максимально снижают риск развития аллергических реакций.
Барьерная функция кожи
Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
ЭПК/ДГК
Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи.
Здоровье пищеварительной системы
Нутриенты в составе рациона помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.
Рис, гидролизат изолята соевого протеина, животные жиры, растительная клетчатка, минеральные вещества, свекольный жом, гидролизованный печень домашней птицы, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, масло огуречника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). Источники протеинов: гидролизат изолята соевого протеина, гидролизованные печень домашней птицы. Источник углеводов: рис.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 27000 MЕ; витамин D3 - 800 MЕ; E1 (железо) - 41 мг; E2 (йод) - 3,7 мг; E4 (медь) - 15 мг; E5 (марганец) - 54 мг; E6 (цинк) -153 мг; E8 (селен) - 0,26 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения -5 г. Консерванты. Aнтиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 25,5%; сырой жир - 20,0%; сырая зола - 6,3%; сырая клетчатка - 3,6%; на 1 кг незаменимые жирные кислоты (линолевая кислота, арахидоновая кислота) - 46,4 г; ЭПК / ДГК - 3,2 г; Oмега-3 жирные кислоты - 9,8 г.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|37
|3/8
|31
|2/8
|25
|2/8
|2,5
|43
|3/8
|36
|3/8
|29
|2/8
|3
|50
|4/8
|41
|3/8
|33
|3/8
|3,5
|55
|4/8
|46
|4/8
|37
|3/8
|4
|61
|5/8
|51
|4/8
|41
|3/8
|4,5
|66
|5/8
|55
|4/8
|44
|3/8
|5
|71
|6/8
|59
|5/8
|47
|4/8
|5,5
|76
|6/8
|64
|5/8
|51
|4/8
|6
|81
|6/8
|68
|5/8
|54
|4/8
|6,5
|86
|7/8
|72
|6/8
|57
|4/8
|7
|90
|7/8
|75
|6/8
|60
|5/8
|7,5
|95
|7/8
|79
|6/8
|63
|5/8
|8
|99
|1
|83
|6/8
|66
|5/8
|8,5
|104
|1
|87
|7/8
|69
|5/8
|9
|108
|1
|90
|7/8
|72
|6/8
|9,5
|112
|1+1/8
|94
|7/8
|75
|6/8
|10
|117
|1+1/8
|97
|1
|78
|6/8
|*м.с - мерных стаканов