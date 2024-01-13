Hypoallergenic

Hypoallergenic

Сухой корм для кошек

Полнорационный диетический корм для кошек при нежелательной реакции на корм

Доступные размеры

50g

400g

2.5kg

4.5kg

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Гидролизованные белки

Гидролизованные белки, имеющие низкую молекулярную массу, максимально снижают риск развития аллергических реакций.

Барьерная функция кожи

Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

ЭПК/ДГК

Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи.

Здоровье пищеварительной системы

Нутриенты в составе рациона помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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