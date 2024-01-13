Senior Consult Stage 2

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Показания:<ul> <li>Для котов и кошек старше 7 лет, имеющих видимые признаки старения <li>Желательно применять после полной проверки состояния здоровья </ul> <p>S/O Index</br> Знак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция. <p>Роль L-триптофана в организме</p> L-триптофан играет важную функцию и является предшественником серотонина. Серотонин, как известно, относится к нейромедиатору, действие которого в организме оказывает успокаивающий эффект. Биосинтез серотонина: триптофан подвергается гидролизу и превращается в 5-гидрокситриптофан, который проникает через гемато-энцефалический барьер; затем 5-гидрокситриптофан декарбоксилируется в серотонин. Триптофану приходится конкурировать с другими аминокислотами (тирозином, фенилаланином, валином, лейцином и изолейцином), которые используют те же самые факторы, чтобы проникать через гемато-энцефалический барьер.

Читать больше