Senior Consult Stage 2
Сухой корм для кошек
Корм сухой полнорационный диетический для котов и кошек старше 7 лет, имеющих видимые признаки старения. Ветеринарная диета.
Доступные размеры
400g
1.5kg
3.5kg
6kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержка здоровья в старости
Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамин С, витамин Е, лютеин, таурин) в сочетании с ликопином снижаютуровень окислительного стресса. Умеренное содержание фосфора позволяет поддерживать нормальную работу почек. Поддержка подвижности суставов обеспечивается благодаря хондроитину и глюкозамину с добавлением экстракта новозеландского зеленогубого моллюска. Для профилактики саркопении в корм добавлены специально отобранные белки, содержащие аминокислоты с разветвленными цепями (стимуляция синтеза скелетной мускулатуры). Поддержка мозговой активности достигается добавлением фосфатидилсерина и L-триптофана в оптимальной концентрации.
Оптимальный вес
Калорийность корма соответствует потребностям в энергии стареющей кошки, имеющей нормальный или избыточный вес (равно либо выше 3 баллов по шкале упитанности кошек).
|Вес кошки
|Нормальный вес
|-
|Избыточный вес
|-
|-
|мерных стаканов
|мерных стаканов
|2 кг
|34
|3/8
|27
|3/8
|3 кг
|45
|4/8
|36
|4/8
|4 кг
|55
|5/8
|44
|4/8
|5 кг
|64
|6/8
|51
|5/8
|6 кг
|73
|7/8
|59
|6/8
|7 кг
|82
|1
|65
|6/8
|8 кг
|90
|1 1/8
|72
|7/8
|9 кг
|98
|1 2/8
|78
|1
|10 кг
|105
|1 2/8
|84
|1
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
<p>Показания:<ul> <li>Для котов и кошек старше 7 лет, имеющих видимые признаки старения <li>Желательно применять после полной проверки состояния здоровья </ul> <p>S/O Index</br> Знак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция. <p>Роль L-триптофана в организме</p> L-триптофан играет важную функцию и является предшественником серотонина. Серотонин, как известно, относится к нейромедиатору, действие которого в организме оказывает успокаивающий эффект. Биосинтез серотонина: триптофан подвергается гидролизу и превращается в 5-гидрокситриптофан, который проникает через гемато-энцефалический барьер; затем 5-гидрокситриптофан декарбоксилируется в серотонин. Триптофану приходится конкурировать с другими аминокислотами (тирозином, фенилаланином, валином, лейцином и изолейцином), которые используют те же самые факторы, чтобы проникать через гемато-энцефалический барьер.