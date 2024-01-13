Senior Consult Stage 2

Senior Consult Stage 2

Сухой корм для кошек

Корм сухой полнорационный диетический для котов и кошек старше 7 лет, имеющих видимые признаки старения. Ветеринарная диета.

Доступные размеры

400g

1.5kg

3.5kg

6kg

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ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Поддержка здоровья в старости

Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамин С, витамин Е, лютеин, таурин) в сочетании с ликопином снижаютуровень окислительного стресса. Умеренное содержание фосфора позволяет поддерживать нормальную работу почек. Поддержка подвижности суставов обеспечивается благодаря хондроитину и глюкозамину с добавлением экстракта новозеландского зеленогубого моллюска. Для профилактики саркопении в корм добавлены специально отобранные белки, содержащие аминокислоты с разветвленными цепями (стимуляция синтеза скелетной мускулатуры). Поддержка мозговой активности достигается добавлением фосфатидилсерина и L-триптофана в оптимальной концентрации.

Оптимальный вес

Калорийность корма соответствует потребностям в энергии стареющей кошки, имеющей нормальный или избыточный вес (равно либо выше 3 баллов по шкале упитанности кошек).

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Показания:<ul> <li>Для котов и кошек старше 7 лет, имеющих видимые признаки старения <li>Желательно применять после полной проверки состояния здоровья </ul> <p>S/O Index</br> Знак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция. <p>Роль L-триптофана в организме</p> L-триптофан играет важную функцию и является предшественником серотонина. Серотонин, как известно, относится к нейромедиатору, действие которого в организме оказывает успокаивающий эффект. Биосинтез серотонина: триптофан подвергается гидролизу и превращается в 5-гидрокситриптофан, который проникает через гемато-энцефалический барьер; затем 5-гидрокситриптофан декарбоксилируется в серотонин. Триптофану приходится конкурировать с другими аминокислотами (тирозином, фенилаланином, валином, лейцином и изолейцином), которые используют те же самые факторы, чтобы проникать через гемато-энцефалический барьер.

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