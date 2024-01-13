Senior Consult Stage 2 (в соусе)
Влажный корм для кошек
Корм консервированный полнорационный диетический для котов и кошек старше 7 лет, имеющих видимые признаки старения. Ветеринарная диета.
Доступные размеры
1 x 100g
12 x 100g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержка здоровья в старости
Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамин С, витамин Е, лютеин, таурин) в сочетании с ликопином снижаютуровень окислительного стресса. Умеренное содержание фосфора позволяет поддерживать нормальную работу почек. Поддержка подвижности суставов обеспечивается благодаря хондроитину и глюкозамину с добавлением экстракта новозеландского зеленогубого моллюска. Для профилактики саркопении в корм добавлены специально отобранные белки, содержащие аминокислоты с разветвленными цепями (стимуляция синтеза скелетной мускулатуры). Поддержка мозговой активности достигается добавлением фосфатидилсерина и L-триптофана в оптимальной концентрации.
Оптимальный вес
Калорийность корма соответствует потребностям в энергии стареющей кошки, имеющей нормальный или избыточный вес (равно либо выше 3 баллов по шкале упитанности кошек).
|Вес кошки
|Избыточный
|-
|Нормальный
|-
|Недостаточный
|-
|грамм
|паучей
|грамм
|паучей
|грамм
|паучей
|2 кг
|105
|1
|130
|1 1/4
|160
|1 1/2
|3 кг
|140
|1 1/2
|175
|1 3/4
|210
|2
|4 кг
|175
|1 3/4
|215
|2 1/4
|260
|2 1/2
|5 кг
|205
|2
|255
|2 1/2
|305
|3
|6 кг
|230
|2 1/4
|290
|3
|345
|3 1/2
|7 кг
|260
|2 1/2
|320
|3 1/4
|385
|3 3/4
|8 кг
|285
|2 3/4
|355
|3 1/2
|425
|4 1/4
|9 кг
|310
|3
|385
|3 3/4
|465
|4 3/4
|10 кг
|335
|3 1/4
|415
|4 1/4
|500
|5
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Для котов и кошек старше 7 лет, имеющих видимые признаки старенияЖелательно применять после полной проверки состояния здоровья.S/O IndexЗнак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция.Усовершенствованная текстура корма: Измельченные кусочки обладают лучшей впитывающей способностью и поэтому хорошо впитывают в себя соус, находящийся в упаковке корма. Некоторые кошки вылизывают соус, оставляя кусочки в миске нетронутыми, что приводит к несбалансированному питанию. Благодаря особой текстуре корма соус не вытекает из кусочков, кошка съедает все кусочки с соусом, поэтому животное получает все необходимые питательные вещества при каждом кормлении.