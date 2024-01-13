Senior Consult Stage 2 (в соусе)

Senior Consult Stage 2 (в соусе)

Влажный корм для кошек

Корм консервированный полнорационный диетический для котов и кошек старше 7 лет, имеющих видимые признаки старения. Ветеринарная диета.

Доступные размеры

1 x 100g

12 x 100g

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Поддержка здоровья в старости

Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамин С, витамин Е, лютеин, таурин) в сочетании с ликопином снижаютуровень окислительного стресса. Умеренное содержание фосфора позволяет поддерживать нормальную работу почек. Поддержка подвижности суставов обеспечивается благодаря хондроитину и глюкозамину с добавлением экстракта новозеландского зеленогубого моллюска. Для профилактики саркопении в корм добавлены специально отобранные белки, содержащие аминокислоты с разветвленными цепями (стимуляция синтеза скелетной мускулатуры). Поддержка мозговой активности достигается добавлением фосфатидилсерина и L-триптофана в оптимальной концентрации.

Оптимальный вес

Калорийность корма соответствует потребностям в энергии стареющей кошки, имеющей нормальный или избыточный вес (равно либо выше 3 баллов по шкале упитанности кошек).

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Для котов и кошек старше 7 лет, имеющих видимые признаки старенияЖелательно применять после полной проверки состояния здоровья.S/O IndexЗнак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция.Усовершенствованная текстура корма: Измельченные кусочки обладают лучшей впитывающей способностью и поэтому хорошо впитывают в себя соус, находящийся в упаковке корма. Некоторые кошки вылизывают соус, оставляя кусочки в миске нетронутыми, что приводит к несбалансированному питанию. Благодаря особой текстуре корма соус не вытекает из кусочков, кошка съедает все кусочки с соусом, поэтому животное получает все необходимые питательные вещества при каждом кормлении.

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