Senior Consult Stage 2 (в соусе)

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Для котов и кошек старше 7 лет, имеющих видимые признаки старенияЖелательно применять после полной проверки состояния здоровья.S/O IndexЗнак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция.Усовершенствованная текстура корма: Измельченные кусочки обладают лучшей впитывающей способностью и поэтому хорошо впитывают в себя соус, находящийся в упаковке корма. Некоторые кошки вылизывают соус, оставляя кусочки в миске нетронутыми, что приводит к несбалансированному питанию. Благодаря особой текстуре корма соус не вытекает из кусочков, кошка съедает все кусочки с соусом, поэтому животное получает все необходимые питательные вещества при каждом кормлении.

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