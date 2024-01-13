Urinary S/O
Влажный корм для кошек
Полнорационный диетический корм для кошек при заболеваниях нижних мочевыводящих путей.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Идиопатический цистит
Благодаря высокому содержанию влаги в рационе, Urinary S/O увеличивает разведения мочи. Поскольку почти 64% случаев ЗНМП* у котов - идиопатический цистит, в случае обострения следует отдавать предпочтение влажному питанию. *Заболевания нижних мочевыводящих путей
Растворение струвитных камней
Рацион Urinary S/O эффективно растворяет струвитные камни.
Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)
Ненасыщенная моча, это среда, в которой кристаллы не могут разрастаться. Таким образом, создается среда, неблагоприятная для образования кристаллов струвита и оксалата кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи).
Разбавление мочи
Разбавление мочи уменьшает концентрацию струвитов и оксалатов кальция в моче. Также больший объем мочи обеспечивает регулярное вымывание мочевого пузыря.
|Вес
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|160
|2
|130
|1 +1/2
|2,5
|185
|2
|150
|2
|3
|215
|2 +1/2
|170
|2
|3,5
|240
|3
|190
|2
|4
|260
|3
|210
|2 +1/2
|4,5
|285
|3 +1/2
|225
|2 +1/2
|5
|305
|3 +1/2
|245
|3
|5,5
|330
|4
|260
|6
|350
|4
|280
|3 +1/2
|6,5
|370
|4 +1/2
|295
|3 +1/2
|7
|390
|4 +1/2
|310
|3 +1/2
|7,5
|410
|5
|325
|4
|8
|430
|5
|340
|4
|8,5
|445
|5
|355
|4
|9
|465
|5 +1/2
|370
|4 +1/2
|9,5
|485
|5 +1/2
|385
|4 +1/2
|10
|500
|6
|400
|4 +1/2