Urinary S/O

Urinary S/O

Влажный корм для кошек

Полнорационный диетический корм для кошек при заболеваниях нижних мочевыводящих путей.

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Идиопатический цистит

Благодаря высокому содержанию влаги в рационе, Urinary S/O увеличивает разведения мочи. Поскольку почти 64% случаев ЗНМП* у котов - идиопатический цистит, в случае обострения следует отдавать предпочтение влажному питанию. *Заболевания нижних мочевыводящих путей

Растворение струвитных камней

Рацион Urinary S/O эффективно растворяет струвитные камни.

Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)

Ненасыщенная моча, это среда, в которой кристаллы не могут разрастаться. Таким образом, создается среда, неблагоприятная для образования кристаллов струвита и оксалата кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи).

Разбавление мочи

Разбавление мочи уменьшает концентрацию струвитов и оксалатов кальция в моче. Также больший объем мочи обеспечивает регулярное вымывание мочевого пузыря.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА