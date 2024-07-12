Горная собака Атласа
Горная собака Атласа демонстрирует замечательные охранные и защитные инстинкты. Всегда бдительная, эта собака обладает врожденной способностью оценивать серьезность и близость угрозы и бесстрашно реагировать на нее наиболее эффективным образом.
О горной собаке Атласа
Горные собаки Атласа — это крепкие, сильные, подвижные и очень выносливые собаки. Представители этой породы мускулистые, легко возбудимые, крепко сложенные, но при этом не тяжеловесные. У них характерная густая шерсть, защищающая их от солнца и холода на горных склонах. Кроме того, шерсть обеспечивает защиту в драках с шакалами и другими хищниками.
У горных собак Атласа живой, прямой и решительный взгляд, как и положено бдительной собаке, которая всегда готова охранять. В некоторых регионах Марокко распространено купирование ушей у этих собак. Также может купироваться хвост у рабочих собак.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Марокко
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Настороженные / Независимые / Преданные / Чувствительные
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Настороженные / Независимые / Преданные / Чувствительные
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Отличная собака для семьи
Хорошо поддается дрессировке
Отличная собака для семьи
Хорошо поддается дрессировке
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