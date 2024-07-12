Эрдельтерьеры бдительные, крепкие, не проявляют агрессии, и их сложно напугать. Это активные и мускулистые собаки с проницательным взглядом и очень дружелюбным характером.

Известно, что эрдельтерьер — это одна из самых универсальных пород в мире, и собаки этой породы зарекомендовали себя как хорошие охотники, спортсмены и компаньоны. В некоторых странах их часто используют в качестве полицейских собак.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)