Акита
Акиты очень любят компанию, но при этом они очень независимы и спокойны и легко проявляют инициативу.
Об аките
Это крупные сторожевые собаки с крепким телосложением. Они очень сильны и выносливы, поэтому отлично подходят для долгих прогулок и физических нагрузок. Акита отличается благородным и горделивым внешним видом, благодаря которому собаки этой породы обрели популярность во всем мире.
За исключением белого, все окрасы имеют эффект «уражиро». Это означает, что боковые части морды, щеки, нижняя часть челюсти, шея, грудь, живот, нижняя сторона хвоста и внутренняя поверхность конечностей покрыты более светлой, беловатой шерстью.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Япония
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Уравновешенные / Преданные / Спокойные / Послушный
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Уравновешенные / Преданные / Спокойные / Послушный
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Нуждается в опытном владельце
Требуется груминг в умеренном объеме
Нуждается в опытном владельце
Требуется груминг в умеренном объеме
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