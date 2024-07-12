Это крупные сторожевые собаки с крепким телосложением. Они очень сильны и выносливы, поэтому отлично подходят для долгих прогулок и физических нагрузок. Акита отличается благородным и горделивым внешним видом, благодаря которому собаки этой породы обрели популярность во всем мире.

За исключением белого, все окрасы имеют эффект «уражиро». Это означает, что боковые части морды, щеки, нижняя часть челюсти, шея, грудь, живот, нижняя сторона хвоста и внутренняя поверхность конечностей покрыты более светлой, беловатой шерстью.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)