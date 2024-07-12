Американский фоксхаунд
В США эти собаки средних размеров — самая популярная порода. Американские фоксхаунды довольно независимы, но легко поддаются дрессировке.
Об американском фоксхаунде
Это уникальная порода охотничьих собак, которые обычно работают в стаях и содержатся на улице.
Популяризировал американских фоксхаундов Джордж Вашингтон. Он заложил основы будущей породы, после того как в конце XVIII века по его распоряжению в страну были ввезены несколько британских разновидностей гончих, а также французские гончие, разводившиеся маркизом де Лафайетом.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Соединенные Штаты Америки
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет
Привязчивые / Уверенные / Жизнерадостный / Независимые / Умные / Преданные / Общительные
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет
Привязчивые / Уверенные / Жизнерадостный / Независимые / Умные / Преданные / Общительные
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Требует минимального ухода за шерстью
Требует большой физической активности
Требует минимального ухода за шерстью
Требует большой физической активности
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