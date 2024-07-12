Американский фоксхаунд

Это уникальная порода охотничьих собак, которые обычно работают в стаях и содержатся на улице.

Популяризировал американских фоксхаундов Джордж Вашингтон. Он заложил основы будущей породы, после того как в конце XVIII века по его распоряжению в страну были ввезены несколько британских разновидностей гончих, а также французские гончие, разводившиеся маркизом де Лафайетом.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)