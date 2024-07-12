Американский водный спаниель

Манера поведения американских водных спаниелей указывает на их ум, желание угодить владельцу и дружелюбие. Эти энергичные, проворные собаки готовы потратить большое количество энергии на охоту, где они проявляют истинное рвение, оставаясь при этом послушными.

Эта редкая порода, выведенная в Висконсине в начале XIX века, высоко ценится охотниками на «Третьем побережье», в районе Великих озер.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)