Аппенцелльская пастушья собака

Аппенцелльские пастушьи собаки традиционно использовались для перегона и охраны крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных, а также для охраны ферм. Это универсальные рабочие собаки и великолепные компаньоны. Их отличает трехцветный окрас. Собаки средних размеров, корпус укороченного формата с гармоничными пропорциями.

Эти мускулистые, очень живые и подвижные собаки с характерным озорным выражением обычно полны жизненной энергии, веселы и излучают уверенность. Они бесстрашны, но к незнакомым людям относятся с недоверием. Об их преданности ходят легенды, они очень умны и способны быть прекрасными компаньонами.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)