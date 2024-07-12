Аппенцелльская пастушья собака
Об аппенцелльской пастушьей собаке
Аппенцелльские пастушьи собаки традиционно использовались для перегона и охраны крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных, а также для охраны ферм. Это универсальные рабочие собаки и великолепные компаньоны. Их отличает трехцветный окрас. Собаки средних размеров, корпус укороченного формата с гармоничными пропорциями.
Эти мускулистые, очень живые и подвижные собаки с характерным озорным выражением обычно полны жизненной энергии, веселы и излучают уверенность. Они бесстрашны, но к незнакомым людям относятся с недоверием. Об их преданности ходят легенды, они очень умны и способны быть прекрасными компаньонами.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Привязчивые / Кроткие / Умные / Жизнерадостный / Живые
Основные факты
Требует большой физической активности
Требует минимального ухода за шерстью
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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