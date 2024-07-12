Гончая Д'артуа

Гончие Д'артуа — это крупные собаки, которые в настоящее время используются в основном для охоты. Эти трудолюбивые гончие не очень быстрые, но они способны долго поддерживать темп и гнать дичь к линии огня, внимательно отслеживая запахи благодаря великолепному нюху.

Стая из 6–8 хорошо подобранных гончих Д'артуа удовлетворит требования даже самого взыскательного охотника. Эти собаки известны своей выносливостью, уравновешенным и ласковым характером как в полевых, так и в домашних условиях.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)