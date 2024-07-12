Австралийский келпи
Об австралийском келпи
Австралийские келпи — это проворные, активные, мускулистые собаки, способные работать весь день. Для келпи не характерны даже малейшие признаки слабости.
Келпи используют для пастьбы крупного рогатого скота. Эти собаки работают с поразительной увлеченностью, отдавая работе все силы — благодаря этому они и заслужили у австралийцев свою блестящую репутацию. Черный окрас является для них наиболее распространенным, но в породе признаны и другие окрасы.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Живые / Настороженные / Полные энтузиазма / Умные / Преданные / Трудолюбивые
Основные факты
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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