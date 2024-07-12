Австралийский келпи

Австралийские келпи — это проворные, активные, мускулистые собаки, способные работать весь день. Для келпи не характерны даже малейшие признаки слабости.

Келпи используют для пастьбы крупного рогатого скота. Эти собаки работают с поразительной увлеченностью, отдавая работе все силы — благодаря этому они и заслужили у австралийцев свою блестящую репутацию. Черный окрас является для них наиболее распространенным, но в породе признаны и другие окрасы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)