Австралийская короткохвостая пастушья собака
Австралийская короткохвостая пастушья собака была выведена в австралийской глубинке, и лишь небольшое количество собак этой породы было зарегистрировано в племенных книгах. В 2001 году эта порода, имеющая продолжительную историю, была переименована в австралийскую короткохвостую пастушью собаку.
Об австралийской короткохвостой пастушьей собаке
Эти собаки с пропорциональным, довольно квадратным телосложением отличаются суровым внешним видом и способны выдерживать длительные периоды тяжелой работы практически в любых условиях.
Они верные, смелые и преданные и обладают врожденной способностью к пастушеской работе. Собаки этой породы всегда бдительны, наблюдательны, послушны и несколько подозрительны к незнакомым людям.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Австралия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 14-15 лет
Настороженные / Независимые / Живые / Умные / Преданные / Послушный
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 14-15 лет
Настороженные / Независимые / Живые / Умные / Преданные / Послушный
Основные факты
Необходима дрессировка на послушание
Требует минимального ухода за шерстью
Требует минимального ухода за шерстью
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