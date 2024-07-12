Австралийская короткохвостая пастушья собака

Эти собаки с пропорциональным, довольно квадратным телосложением отличаются суровым внешним видом и способны выдерживать длительные периоды тяжелой работы практически в любых условиях.

Они верные, смелые и преданные и обладают врожденной способностью к пастушеской работе. Собаки этой породы всегда бдительны, наблюдательны, послушны и несколько подозрительны к незнакомым людям.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)