Австралийский терьер

Австралийские терьеры — это преимущественно рабочие собаки, но они также являются великолепными компаньонами благодаря преданному и достаточно уравновешенному характеру. Длина тела этих крепких приземистых собак больше, чем высота в холке.

Живые, активные и хорошо сложенные, представители этой породы обладают всеми качествами, характерными для терьеров. Их жесткую шерсть не подвергают триммингу. Шерсть образует выраженный воротник вокруг шеи, который спускается до грудинной кости. Мощная голова с удлиненной мордой создает впечатление выносливости и надежности этой собаки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)