Австрийский пинчер

Австрийские пинчеры сильнее своих немецких собратьев. Однако собаки этой породы встречаются гораздо реже, преимущественно в Австрии.
Austrian pinscher black and white

Об австрийском пинчере

Австрийские пинчеры очень внимательны и настойчивы. Это игривые и живые собаки, которые демонстрируют особое расположение и верность людям, которых они знают. Австрийские пинчеры с недоверием относятся к посторонним и никогда не предадут своего владельца. Поскольку главной задачей этих собак вот уже долгое время является защита людей и имущества, они утратили охотничий инстинкт.

Порода всегда использовалась для выпаса скота, хотя из пинчеров также получаются энергичные и полные самообладания сторожевые собаки. Австрийские пинчеры — это коренастые собаки средних размеров. Несмотря на множество характерных для пинчеров черт, они отличаются от своих немецких собратьев шерстью, окрасом и пропорциями.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Австрия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Жизнерадостный / Умные / Преданные / Тихие / Уравновешенные / Умеет за себя постоять / Живые / Настороженные / Игривые / Дружелюбные

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требует минимального ухода за шерстью
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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