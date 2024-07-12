Австрийский пинчер

Австрийские пинчеры очень внимательны и настойчивы. Это игривые и живые собаки, которые демонстрируют особое расположение и верность людям, которых они знают. Австрийские пинчеры с недоверием относятся к посторонним и никогда не предадут своего владельца. Поскольку главной задачей этих собак вот уже долгое время является защита людей и имущества, они утратили охотничий инстинкт.

Порода всегда использовалась для выпаса скота, хотя из пинчеров также получаются энергичные и полные самообладания сторожевые собаки. Австрийские пинчеры — это коренастые собаки средних размеров. Несмотря на множество характерных для пинчеров черт, они отличаются от своих немецких собратьев шерстью, окрасом и пропорциями.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)