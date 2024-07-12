Голубой гасконский бассет

Этих гончих используют для охоты, предпочтительнее всего, на кроликов и зайцев, а иногда для травли дичи. Собаки могут работать по одной или в стае.
Basset Bleu de Gascogne adult in black and white

О голубом гасконском бассете

Эта порода возродилась в конце XIX века по инициативе охотников с запада страны. С тех пор она постоянно развивалась как в плане улучшения морфологических признаков, так и в плане сохранения качеств этих собак «с юга» Франции.

Эти активные, подвижные и полные жизни гончие — трудолюбивые охотники со звучным голосом, очень хорошо работающие в стае. Они ласковые и веселые компаньоны, которым необходимы энергичные игры.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Живые / Привязчивые / Настороженные / Дружелюбные / Кроткие / Умные / Преданные

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требуется груминг в умеренном объеме
Щенок ест из красной миски

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