Бретонская гончая

Бретонская гончая — компактная собака. Эта живая и быстрая гончая полна энергии, которая сочетается с выдающейся выносливостью.
Basset fauve de bretagne black and white

О бретонской гончей

Представители этой породы не только страстные охотники, но и отличные компаньоны, которых ценят за общительность, привязанность и уравновешенный характер.

Они могут без труда приспособиться к охоте на все виды дичи на любой местности. На охоте эти собаки проявляют смелость, хитрость и упорство — идеальный набор качеств для успешной охоты.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 11-14 лет
Жизнерадостный / Живые / Общительные / Привязчивые / Легко приспосабливаются / Решительные

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Требуется груминг в умеренном объеме
Щенок ест из красной миски

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