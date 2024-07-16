Бородатая колли

Бородатые колли — активные собаки, обладающие стройным крепким телосложением и спокойным уравновешенным нравом.

О бородатой колли

Бородатая колли — уравновешенная, бдительная, живая, уверенная в себе и активная порода собак. Они обладают спокойным характером умной рабочей собаки, полностью лишенной нервозности. Бородатые колли передвигаются будто бы безо всяких усилий, изящно и грациозно преодолевая большие расстояния. Их походка подтверждает, что они созданы для своей работы. Эксперты высоко оценивают качество движения овчарок, в котором сочетаются мягкость и эффективность.

Это собаки-компаньоны, кроткие и уравновешенные, которые могут приспособиться к жизни в любой семье. Они славятся терпеливым отношением к детям и другим членам семьи и сохраняют свою живость и игривость даже в пожилом возрасте.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Уравновешенные / Подвижный / Трудолюбивые / Полные энтузиазма / Настороженные / Послушный / Умные / Уверенные

Основные факты

Требуется владелец с некоторым опытом
Требуется постоянный уход за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Щенок ест из красной миски

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