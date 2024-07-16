Босерон — крупная, мускулистая, крепко сложенная собака, мощная, но не грузная. Собаки этой породы характеризуются телосложением средних пропорций. Длина туловища от переднего выступа плечевой кости до седалищного бугра должна немного превышать высоту в холке.

В настоящее время эта порода является самой популярной среди французских овчарок как на родине, так и за рубежом. Босерон бесстрашен и прямолинеен. Это открытые собаки, для которых не характерно проявление злобы, трусливости или тревожности. Босерон должен быть воспитанным и смелым.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)