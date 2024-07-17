Порода была впервые зарегистрирована FCI в июне 1965 года как иллирийская гончая, но позднее получила название «боснийская грубошерстная гончая барак», хотя стандарт породы практически не изменился.

Это крепкие собаки с длинной, густой, красновато-желтой или землисто-серой шерстью и белыми лапами. Их густые брови придают морде серьезное и строгое, но бодрое выражение.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)