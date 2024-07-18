Бостон терьер
Бостон терьеры — это живые и очень умные собаки с заслуженной репутацией отличных компаньонов.
О бостон терьере
Бостон терьеры — это решительные, сильные и активные собаки со свободными и грациозными движениями.
Бдительные и добрые бостон терьеры отличаются дружелюбным и привязчивым нравом. Их легко узнать по характерному черно-белому окрасу, напоминающему смокинг.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 13-15 лет
Дружелюбные / Живые / Умные / Уравновешенные
Средняя продолжительность жизни: 13-15 лет
Дружелюбные / Живые / Умные / Уравновешенные
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Наличие сада не обязательно
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Наличие сада не обязательно
Не нуждается в интенсивной дрессировке
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