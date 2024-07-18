Бостон терьер

Бостон терьеры — это живые и очень умные собаки с заслуженной репутацией отличных компаньонов.
Boston Terrier adult in black and white

О бостон терьере

Бостон терьеры — это решительные, сильные и активные собаки со свободными и грациозными движениями.

Бдительные и добрые бостон терьеры отличаются дружелюбным и привязчивым нравом. Их легко узнать по характерному черно-белому окрасу, напоминающему смокинг.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 13-15 лет
Дружелюбные / Живые / Умные / Уравновешенные

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Наличие сада не обязательно
Не нуждается в интенсивной дрессировке

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