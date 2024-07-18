Бостон терьер

Бостон терьеры — это решительные, сильные и активные собаки со свободными и грациозными движениями.

Бдительные и добрые бостон терьеры отличаются дружелюбным и привязчивым нравом. Их легко узнать по характерному черно-белому окрасу, напоминающему смокинг.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)