Арьежский бракк
Об арьежском бракке
Эти легавые с гор юго-западной Франции подходят для любых видов охоты. Представители этой породы выносливы, послушны и легко поддаются обучению. Это мощные, но совершенно не тяжелые, невероятно энергичные собаки.
Стройные конечности, рельефные мышцы и четкие линии — востребованные характеристики породы. Светлая шерсть с бледно-оранжевыми пятнами — иногда с каштановым крапом — придает этим собакам элегантный, благородный вид.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Живые / Независимые / Спокойные
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Отличная сторожевая собака
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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