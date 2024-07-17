Французский бракк гасконского типа

Владельцы и поклонники собак этой породы считают их прирожденными охотниками, которые, по их словам, даже не нуждаются в специальной дрессировке.
French Pointing Dog - Gascogne type adult black and white

О французском бракке гасконского типа

Эти благородные легавые обладают большой силой и легким крепким телом с сильными конечностями. Самки этой породы более изящны, чем самцы. Кожа гладкая, прилегает свободно. Французский бракк бывает двух разновидностей: крупная собака гасконского типа и более мелкая пиренейского типа.

Эти собаки — выходцы с юго-запада Франции (гасконский тип) и из региона центральных Пиреней (пиренейский тип), где не смешивались с другими породами. В последние десятилетия представители этой породы стали самыми популярными из французских легавых. Считается, что предки большинства европейских легавых имели их оригинальный коричневый окрас.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Привязчивые / Умные / Тихие / Уравновешенные

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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