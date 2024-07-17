Французский бракк гасконского типа
О французском бракке гасконского типа
Эти благородные легавые обладают большой силой и легким крепким телом с сильными конечностями. Самки этой породы более изящны, чем самцы. Кожа гладкая, прилегает свободно. Французский бракк бывает двух разновидностей: крупная собака гасконского типа и более мелкая пиренейского типа.
Эти собаки — выходцы с юго-запада Франции (гасконский тип) и из региона центральных Пиреней (пиренейский тип), где не смешивались с другими породами. В последние десятилетия представители этой породы стали самыми популярными из французских легавых. Считается, что предки большинства европейских легавых имели их оригинальный коричневый окрас.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Привязчивые / Умные / Тихие / Уравновешенные
Основные факты
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Терпеливое отношение к другим животным и детям
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Здоровье на протяжении всей жизни
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