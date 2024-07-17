Французский бракк пиренейского типа
Собаки пиренейского типа более активны, порывисты и быстры на земле, чем собаки гасконского типа. Они умеют беречь свои силы и долго не устают.
О французском бракке пиренейского типа
Французский бракк — уроженец южных Пиреней. Эта порода легко приспосабливается и потому прижилась у охотников из других частей Франции, а также за рубежом.
Французский бракк пиренейского типа в целом похож на французского бракка гасконского типа, только меньше и легче. Это выносливые, мускулистые, но не тяжеловесные собаки.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Франция
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Привязчивые / Умные / Тихие / Уравновешенные
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Привязчивые / Умные / Тихие / Уравновешенные
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Отличная собака для семьи
Требует большой физической активности
Отличная собака для семьи
Требует большой физической активности
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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