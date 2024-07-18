Бриар
Бриары относятся к одной из немногих пород, имеющих двойные рудиментарные пальцы на задних лапах.
О бриаре
Бриары — выносливые мускулистые собаки с уравновешенным характером. С 1990-х годов мировой спрос на бриаров увеличился до беспрецедентного уровня, и на сегодня это самая распространенная порода среди французских овчарок.
Бриары легко осваиваются в семье как превосходные собаки-компаньоны и сторожевые собаки.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Франция
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Оберегающие / Жизнерадостный / Живые / Настороженные / Уравновешенные / Общительные / Уверенные
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Оберегающие / Жизнерадостный / Живые / Настороженные / Уравновешенные / Общительные / Уверенные
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Отличная собака для семьи
Требуется постоянный уход за шерстью
Отличная собака для семьи
Требуется постоянный уход за шерстью
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей