Бриары — выносливые мускулистые собаки с уравновешенным характером. С 1990-х годов мировой спрос на бриаров увеличился до беспрецедентного уровня, и на сегодня это самая распространенная порода среди французских овчарок.

Бриары легко осваиваются в семье как превосходные собаки-компаньоны и сторожевые собаки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)