Шарпей

Шарпеи спокойны, независимы, преданны и ласковы с членами семьи своего владельца.

О шарпее

Внешность шарпея — множество складок на морде и теле, голова, напоминающая голову бегемота, и маленькие уши — мгновенно привлекает внимание.

Шарпеи невероятно преданы своему владельцу и достаточно сдержанно относятся с посторонним. Они обладают природным инстинктом охранять свой дом и семью.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 9–11 годы

Подвижные / Спокойные / Независимые / Преданные / Любвеобильные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью
Требуется умеренная дрессировка
Отличная сторожевая собака

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