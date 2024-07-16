Шарпей
Шарпеи спокойны, независимы, преданны и ласковы с членами семьи своего владельца.
О шарпее
Внешность шарпея — множество складок на морде и теле, голова, напоминающая голову бегемота, и маленькие уши — мгновенно привлекает внимание.
Шарпеи невероятно преданы своему владельцу и достаточно сдержанно относятся с посторонним. Они обладают природным инстинктом охранять свой дом и семью.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Подвижные / Спокойные / Независимые / Преданные / Любвеобильные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Требуется умеренная дрессировка
Отличная сторожевая собака
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