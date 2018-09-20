Как ухаживать за щенками таксы?

Такса - это порода норных охотничьих собак, а значит, несмотря на свой небольшой размер, это животное обладают развитой мускулатурой, крепким костяком и крупными зубами.

Уход за щенком таксы не сложен и сводится к стандартным гигиеническим процедурам: регулярной чистке ушей, осмотру глаз и зубов, стрижке когтей и мытью. Также владелец должен внимательно следить за щенком, зная некоторые особенности этой породы. При своем небольшом размере щенки такс очень пронырливы и готовы всюду сунуть свой нос. Они способны проникать в труднодоступные места, поэтому в доме нужно убрать все, что может причинить вред щенку - провода, мелкие предметы, пластиковые бутылки, тряпки. Закрыть доступ в узкие пространства между предметами домашней обстановки, держать закрытыми шкафы - все эти места легкодоступны для щенка.

Специфическое строение таксы - длинный корпус и короткие лапы, также требуют от владельца особого внимания. Позвоночник и связки щенка еще не окрепли из-за недостаточно развитого мышечного каркаса, поддерживающего скелет. Поэтому одно из важных условий - сохранение здоровья щенка. Владелец должен следить за тем, чтобы щенок не пытался спрыгивать с дивана или кровати, спускаться вниз по лестнице, перепрыгивать препятствия, даже если они небольшие. Нельзя поднимать щенка за загривок, позволять ему вставать на задние лапы, учить его сидеть «столбиком». Такие действия могут привести к деформации позвоночника и травмам суставов.

Благодаря своим породным особенностям таксы очень любопытны, особенно щенки. Они любят залезать во всякого рода отверстия и особенно в белье. Поэтому еще одной сферой внимания владельца должны стать постель, пледы и тряпки. Щенок таксы может влезть в комок белья, запутаться там и даже задохнутся. Либо просто заснуть, а владелец, не заметив щенка, наступит или сядет на него. Владелец должен подбирать своему щенку компанию для игр. Слишком крупные и тяжелые собаки, резкие и активные, могут нечаянно травмировать щенка. До вакцинации щенка выводить на прогулку нельзя, а после прививки следует выдержать карантинный период. Пока щенок находится дома, его желательно приучить к ошейнику и поводку. На первых прогулках спускать щенка с поводка не рекомендуется. Он должен адаптироваться к окружающей обстановке, привыкнуть к незнакомым запахам и звукам.

В целом уход за щенком таксы мало чем отличается от ухода за любым другим щенком. Основное, что требуется от владельца, - соблюдение чистоты в доме, режима кормления, прогулок и регулярного посещения ветеринарного врача. Так как таксы относятся к охотничьей породе собак, то, как правило, они не страдают отсутствием аппетита. Владельцы тоже склонны баловать своих питомцев, поэтому среди такс большое количество собак с излишним весом. Рацион таксы должен состоять из питательного, но не калорийного корм, а порции и количество кормлений должны быть адекватны возрасту и размеру щенка. Специфика ухода касается ушей таксы. Их нужно регулярно осматривать, чистить и следить за тем, чтобы члены семьи, особенно дети, не заглаживали и не травмировали нежные уши щенка. Хрящи в этом возрасте еще очень слабые, и любое повреждение может оказаться роковым, изменив их правильное положение и причинив боль щенку.