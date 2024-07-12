Английский сеттер

Английские сеттеры — это изящные собаки средних размеров, у которых множество поклонников по всему миру. Это семейные собаки: мягкие, привязчивые и общительные.

Будучи активными и умелыми охотниками, они в то же время исключительно дружелюбны и отличаются очень кротким нравом. Собаки этой породы будут рады практически любой физической активности — от длительных прогулок до упражнений на выносливость и ловкость.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)