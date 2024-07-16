Немецкий лангхаар
О немецком лангхааре
Эти уравновешенные, спокойные и тихие спаниели — отличные компаньоны, которые легко поддаются дрессировке. Они крепкие, мускулистые и довольно приземистые, но очень изящно сложены. Более мелкие собаки должны отличаться более плотным телосложением.
В родословной немецкого лангхаара есть собаки для охоты на птиц, соколиной охоты и охоты на воде, а также бракки, что объясняет наличие исключительно разносторонних навыков у собак этой породы.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Привязчивые / Дружелюбные / Кроткие / Умные / Общительные
Основные факты
Хорошо поддается дрессировке
Требуется груминг в умеренном объеме
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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