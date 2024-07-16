Немецкий лангхаар

Немецкий лангхаар — самый крупный спаниель в реестре пород FCI.
German long haired pointing dog adult black and white

О немецком лангхааре

Эти уравновешенные, спокойные и тихие спаниели — отличные компаньоны, которые легко поддаются дрессировке. Они крепкие, мускулистые и довольно приземистые, но очень изящно сложены. Более мелкие собаки должны отличаться более плотным телосложением.

В родословной немецкого лангхаара есть собаки для охоты на птиц, соколиной охоты и охоты на воде, а также бракки, что объясняет наличие исключительно разносторонних навыков у собак этой породы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Германия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Привязчивые / Дружелюбные / Кроткие / Умные / Общительные

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Хорошо поддается дрессировке
Требуется груминг в умеренном объеме
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

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