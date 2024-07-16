Немецкий лангхаар

Эти уравновешенные, спокойные и тихие спаниели — отличные компаньоны, которые легко поддаются дрессировке. Они крепкие, мускулистые и довольно приземистые, но очень изящно сложены. Более мелкие собаки должны отличаться более плотным телосложением.

В родословной немецкого лангхаара есть собаки для охоты на птиц, соколиной охоты и охоты на воде, а также бракки, что объясняет наличие исключительно разносторонних навыков у собак этой породы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)