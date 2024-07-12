Большая голубая гасконская гончая

Это очень старая порода собак, в высшей степени французская с точки зрения строения головы, окраса и выражения глаз, излучающих спокойную силу и благородство.
Great gascony blue adult black and white

О большой голубой гасконской гончей

Порода широко распространена на юге и юго-западе Франции, особенно в Гаскони. В честь этой исторической области порода и получила свое название. От собак этой породы произошли все гончие с юга Франции. Как правило, собаки этой породы охотятся в стаях и проявляют сильно развитый охотничий инстинкт во время именно такого вида охоты, при этом они трудолюбивы и могут работать в одиночку как гончие для охоты по следу.

У этих собак прекрасное чутье и звучный голос, а при умеренной дрессировке у них не возникает трудностей с выполнением команд.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Послушный / Решительные / Спокойные

Основные факты

Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требует большой физической активности
Требуется умеренная дрессировка
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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