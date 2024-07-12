Большая голубая гасконская гончая

Порода широко распространена на юге и юго-западе Франции, особенно в Гаскони. В честь этой исторической области порода и получила свое название. От собак этой породы произошли все гончие с юга Франции. Как правило, собаки этой породы охотятся в стаях и проявляют сильно развитый охотничий инстинкт во время именно такого вида охоты, при этом они трудолюбивы и могут работать в одиночку как гончие для охоты по следу.

У этих собак прекрасное чутье и звучный голос, а при умеренной дрессировке у них не возникает трудностей с выполнением команд.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)