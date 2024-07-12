Большая англо-французская бело-черная гончая

Сильные и отважные англо-французские бело-черные гончие предназначены для охоты на крупного зверя, например на кабана и косулю. Эти мускулистые, выносливые собаки отличаются таким же крепким, мощным сложением, как и родственная им порода — гасконско-сентонжские гончие.

Численность породы составляет около 2 000 особей. Ежегодно рождаются около 200 щенков. Гончих этой породы используют на охоте на оленя и косулю или только на оленя в стаях по 20 и более собак. Они дружелюбны, устанавливают тесную связь с людьми и легко работают в стае.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)