Большая англо-французская рыже-пегая гончая

Самая редкая из англо-французских пород промежуточного типа, представляющая собой смесь фоксхаунда и французской гончей.
Great Anglo-French White and Orange Hound

О большой англо-французской рыже-пегой гончей

Из трех англо-французских пород гончих большая англо-французская рыже-пегая гончая — самая малочисленная и малоизвестная. Морфологически эта порода ни в чем не уступает родственным французским породам, которые отличаются от нее по типу и окрасу.

Поскольку большая англо-французская рыже-пегая гончая появилась в результате скрещивания французской рыже-пегой гончей и английского фоксхаунда, в ее венах течет немало британской крови. От французских трехцветных гончих эту сильную, выносливую породу отличает более короткая голова.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция 

Размерная группа: Крупные

Средняя продолжительность жизни: 12–13 лет

Трудолюбивые


Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью

Терпеливое отношение к другим животным и детям

Требуется доступ к площадке на улице
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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