Great Anglo-French White and Orange Hound

Большая англо-французская рыже-пегая гончая
О большой англо-французской рыже-пегой гончей
Из трех англо-французских пород гончих большая англо-французская рыже-пегая гончая — самая малочисленная и малоизвестная. Морфологически эта порода ни в чем не уступает родственным французским породам, которые отличаются от нее по типу и окрасу.
Поскольку большая англо-французская рыже-пегая гончая появилась в результате скрещивания французской рыже-пегой гончей и английского фоксхаунда, в ее венах течет немало британской крови. От французских трехцветных гончих эту сильную, выносливую породу отличает более короткая голова.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Франция
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12–13 лет
Трудолюбивые
Основные факты
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требуется доступ к площадке на улице
Здоровое начало жизни
Здоровье на протяжении всей жизни
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