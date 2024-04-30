Большая швейцарская горная собака

Большие швейцарские горные собаки — это сильные и мускулистые собаки крепкого телосложения, отличающиеся, несмотря на внушительный рост, активностью и выносливостью.

Будучи самоуверенными, уравновешенными, бдительными, внимательными и бесстрашными в повседневных ситуациях, эти собаки добродушны и очень ласковы со знакомыми людьми. Среди незнакомцев они тоже чувствуют себя уверенно.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)