Большая швейцарская горная собака
О большой швейцарской горной собаке
Большие швейцарские горные собаки — это сильные и мускулистые собаки крепкого телосложения, отличающиеся, несмотря на внушительный рост, активностью и выносливостью.
Будучи самоуверенными, уравновешенными, бдительными, внимательными и бесстрашными в повседневных ситуациях, эти собаки добродушны и очень ласковы со знакомыми людьми. Среди незнакомцев они тоже чувствуют себя уверенно.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Подвижный / Уверенные / Настороженные / Привязчивые / Преданные
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
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