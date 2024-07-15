Японский шпиц

Умные, веселые и чрезвычайно активные японские шпицы — незаменимые собаки-компаньоны.
Japanese Spitz adult black and white

О японском шпице

Изначально в Японии шпицеобразные собаки выполняли функции служебных собак, и японские шпицы — единственные представители этой группы пород, которых разводят исключительно в качестве компаньонов.

Эти крепкие, пропорционально сложенные собаки отличаются густой белоснежной шерстью, заостренной мордой, стоячими треугольными ушами и пушистым хвостом. Элегантная красота этой породы отлично передает их дух и достоинство.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Япония
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 10-16 лет
Уравновешенные / Спокойные / Умные / Дружелюбные / Полные энтузиазма / Тихие

Основные факты

Требует большой физической активности
Требуется постоянный уход за шерстью
Отличная сторожевая собака
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

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