Японский терьер
О японском терьере
Японские терьеры — энергичные и жизнерадостные собаки с выраженным интеллектом. Сильная привязанность к владельцу и хорошая способность к адаптации — два главных качества этой породы. Это собака мелких размеров, с умным взглядом и четким, компактным силуэтом.
Шерсть очень короткая, длиной около 2 мм. Эти чувствительные, не слишком шумные собаки ценят компанию как взрослых, так и детей. Легко понять, почему они так любимы в японских семьях.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 9-12 лет
Настороженные / Дружелюбные / Живые
Основные факты
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Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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