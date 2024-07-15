Японский терьер

Японские терьеры — энергичные и жизнерадостные собаки с выраженным интеллектом. Сильная привязанность к владельцу и хорошая способность к адаптации — два главных качества этой породы. Это собака мелких размеров, с умным взглядом и четким, компактным силуэтом.

Шерсть очень короткая, длиной около 2 мм. Эти чувствительные, не слишком шумные собаки ценят компанию как взрослых, так и детей. Легко понять, почему они так любимы в японских семьях.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)