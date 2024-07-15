Японский терьер

Японские терьеры не были популярны на своей родине до окончания Второй мировой войны. Затем спрос на них в городах стремительно вырос, так как многие семьи хотели завести мелкую собаку-компаньона, которая не требует особого ухода.
Japanese Terrier adult in black and white

О японском терьере

Японские терьеры — энергичные и жизнерадостные собаки с выраженным интеллектом. Сильная привязанность к владельцу и хорошая способность к адаптации — два главных качества этой породы. Это собака мелких размеров, с умным взглядом и четким, компактным силуэтом.

Шерсть очень короткая, длиной около 2 мм. Эти чувствительные, не слишком шумные собаки ценят компанию как взрослых, так и детей. Легко понять, почему они так любимы в японских семьях.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Япония
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 9-12 лет
Настороженные / Дружелюбные / Живые

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
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Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

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Здоровье на протяжении всей жизни

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