Кангальский карабаш

Движения кангальского карабаша радуют глаз — его размашистые мягкие шаги создают ощущение огромной мощи, как у большой кошки, преследующей добычу.
Kangal Shepherd Dog adult black and white

О кангальском карабаше

Первоначально эти крупные, мощные собаки использовались для охраны овец в Анатолии. Это трудолюбивые собаки, способные выдерживать экстремальные климатические условия — от летней жары до зимних морозов.

Эти крупные и крепкие животные отличаются жизнерадостным нравом, быстротой, воспитанностью, смелостью и отсутствием агрессии. Они верны своим владельцам и относятся к ним с любовью на протяжении всей жизни. Взрослые собаки не доверяют незнакомым людям.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Турция
Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет
Привязчивые / Умеет за себя постоять / Настороженные / Уверенные / Спокойные / Дружелюбные / Независимые / Умные / Преданные / Послушный / Общительные / Жизнерадостный

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Отличная сторожевая собака
Требуется груминг в умеренном объеме

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