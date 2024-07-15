Крашская овчарка

Несмотря на внушительный внешний вид, крашские овчарки — это гармоничные, гибкие и атлетичные собаки с отличной координацией. Свою превосходную элегантность они демонстрируют в своей любимой походке — рыси.
Karst Shepherd Dog adult black and white

О крашской овчарке

Крашские овчарки — превосходные пастухи и хорошие охранники. В настоящее время они используются для охраны и защиты, но чаще являются семейными собаками, хотя и остаются прирожденными овчарками. Это собаки средних размеров, гармоничные и крепкие, с хорошо развитыми мышцами и мощным телосложением.

Известные своим хорошим характером, смелостью и отвагой, крашские овчарки — очень преданные и умеренно активные животные. Они неподкупные сторожевые собаки. Недоверчивые к посторонним, они могут быть ласковыми и послушными собаками-компаньонами, сохраняющими при этом сильное чувство индивидуальности.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Словения
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 11-12 лет
Уверенные / Независимые / Уравновешенные / Послушный

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Требует минимального ухода за шерстью
Отличная собака для семьи
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

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