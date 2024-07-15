Комондоры по своей природе настороженно относятся к посторонним и отчаянно защищают своих владельцев и их имущество, что делает их ценными сторожевыми собаками.

Из-за крупных размеров и инстинктивного стремления «всегда оберегать свое стадо» они больше подходят опытным владельцам. Для их социализации, обучения, поддержания физической активности нужны определенные навыки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)