Комондор
О комондоре
Комондоры по своей природе настороженно относятся к посторонним и отчаянно защищают своих владельцев и их имущество, что делает их ценными сторожевыми собаками.
Из-за крупных размеров и инстинктивного стремления «всегда оберегать свое стадо» они больше подходят опытным владельцам. Для их социализации, обучения, поддержания физической активности нужны определенные навыки.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Жизнерадостный / Уверенные / Оберегающие / Тихие / Настороженные
Основные факты
Требует много пространства
Требуется интенсивная дрессировка
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей