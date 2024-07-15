Коикерхондье

Эта выдающаяся водная собака представляет старинную породу, история которой восходит к XVII веку и которая почти полностью исчезла.
Kooikerhondje adult in black and white

О коикерхондье

Коикерхондье — очень энергичная спортивная собака, до сих пор используемая в утиной охоте с приманиванием птиц. У этих собак блестящая шерсть яркого цвета с красивыми очесами.

Веселые, но не шумные, эти спаниели очень зависят от внимания людей, с которыми они живут. Для представителей этой породы характерны общительность, мягкость и постоянная бдительность.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Нидерланды
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Спокойные / Живые / Подвижный / Уверенные / Привязчивые / Настороженные / Тихие / Преданные / Дружелюбные / Трудолюбивые

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Требуется груминг в умеренном объеме
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

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