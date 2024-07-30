Кромфорлендер

Кромфорлендеры — это семейные собаки и собаки-компаньоны, которые легко поддаются дрессировке. Они быстро адаптируются к обстоятельствам, но держатся на расстоянии от незнакомых людей.

Существуют две разновидности этой породы, различающиеся по типу шерсти: жесткошерстные и гладкошерстные.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)