Кромфорлендер
О кромфорлендере
Кромфорлендеры — это семейные собаки и собаки-компаньоны, которые легко поддаются дрессировке. Они быстро адаптируются к обстоятельствам, но держатся на расстоянии от незнакомых людей.
Существуют две разновидности этой породы, различающиеся по типу шерсти: жесткошерстные и гладкошерстные.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-15 лет
Настороженные / Умные / Уравновешенные / Легко приспосабливаются / Спокойные
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
$name
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей