Кромфорлендер

Кромфорлендер появился в результате скрещивания английского терьера и французской гончей и остается редкой за пределами Германии породой: каждый год рождаются 200–250 щенков.
Kromfohrländer adult black and white

О кромфорлендере

Кромфорлендеры — это семейные собаки и собаки-компаньоны, которые легко поддаются дрессировке. Они быстро адаптируются к обстоятельствам, но держатся на расстоянии от незнакомых людей.

Существуют две разновидности этой породы, различающиеся по типу шерсти: жесткошерстные и гладкошерстные.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Германия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-15 лет
Настороженные / Умные / Уравновешенные / Легко приспосабливаются / Спокойные

Основные факты

Отличная собака для семьи
Требуется груминг в умеренном объеме
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Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

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Здоровье на протяжении всей жизни

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