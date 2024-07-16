Кувас
О кувасе
Кувас — это крупная, сильная, уверенная собака, используемая на родине, в Венгрии, в качестве пастушьей собаки. У представителей этой породы густая, волнистая шерсть белого цвета, защищающая в суровых климатических условиях.
Кувасы сдержанно относятся к посторонним. Они известны как отличные сторожевые собаки, используемые для защиты имущества, ценностей и людей.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Настороженные / Уверенные / Оберегающие / Преданные / Привязчивые / Живые / Независимые / Жизнерадостный
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Требуется интенсивная дрессировка
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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