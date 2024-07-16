Лейкленд терьер
О лейкленд терьере
Эти небольшие собаки с проницательным взглядом передвигаются с удивительной быстротой. Они смелы и уверены в себе. Эта порода была выведена для охоты со стаями гончих в крутых скалах Озерного края, поэтому лейкленд терьеры отличаются уверенными движениями, проворством и выносливостью.
Что касается окраса, то черно-подпалые лейкленд терьеры встречаются чаще всего, хотя можно встретить и полностью черных собак. В Великобритании эта порода исчезла, но скандинавские заводчики помогли ее возродить.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-16 лет
Умные / Уравновешенные / Уверенные / Полные энтузиазма / Дружелюбные
Основные факты
Наличие сада не обязательно
Требуется умеренная дрессировка
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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