Лапландская оленегонная собака

В Лапландии продолжают разводить чистокровных собак этой породы, чтобы сохранить их генофонд на будущее. Эта оригинальная идея должна вдохновлять другие клубы собаководства.
Lapponian Herder adult black and white

О лапландской оленегонной собаке

Лапландская оленегонная собака — это в первую очередь рабочая порода Этих послушных, спокойных и дружелюбных животных хвалят за энергичность и увлеченность. Выполняя свою работу, они часто лают.

Собаки этой породы легко поддаются дрессировке, привязаны к людям благодаря «пастушьему» происхождению и активности, поэтому оптимально подходят для спортивных дисциплин.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Финляндия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Спокойные / Дружелюбные / Живые / Кроткие

Основные факты

Отличная спортивная собака
Хорошо поддается дрессировке
Требуется груминг в умеренном объеме
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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