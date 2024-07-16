Лапландская оленегонная собака — это в первую очередь рабочая порода Этих послушных, спокойных и дружелюбных животных хвалят за энергичность и увлеченность. Выполняя свою работу, они часто лают.

Собаки этой породы легко поддаются дрессировке, привязаны к людям благодаря «пастушьему» происхождению и активности, поэтому оптимально подходят для спортивных дисциплин.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)