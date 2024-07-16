Большой мюнстерлендер

Прежде всего, это дружелюбные, хорошо обучаемые собаки, которые отлично проявляют себя на охоте, особенно в качестве подружейной собаки, работающей после выстрела. Они подвижные, но не проявляют нервозности.

Клуб больших мюнстерлендеров был основан в 1919 году, после того как черно-белые собаки были исключены из клуба немецких длинношерстных легавых, поскольку считалось, что они имеют английскую кровь.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)