Леонбергер
О леонбергере
Несмотря на внушительные размеры, леонбергеры очень благородные, привязчивые и отлично подходят на роль семейных собак-компаньонов. Они дружелюбны к детям и терпеливы к другим домашним животным.
Умные, жизнерадостные и наблюдательные леонбергеры — это прирожденные сторожевые собаки, которые способны быстро обнаружить посторонних и оповещают владельцев обо всем, что вызывает у них подозрение.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 8-9 лет
Уравновешенные / Дружелюбные / Уверенные / Игривые / Умные
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Требуется груминг в умеренном объеме
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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