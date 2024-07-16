Левхен
О левхене
Левхены очень послушны и ласковы со своими владельцами. Это внимательные и восприимчивые собаки, чувствующие себя комфортно в любой обстановке, спокойные и сдержанные при получении команд.
Их откровенный и дружелюбный взгляд всегда выражает искренний интерес, как будто они пытаются понять, каких действий от них ожидают.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Привязчивые / Настороженные / Живые / Дружелюбные / Кроткие / Тихие / Спокойные / Общительные / Жизнерадостный / Решительные
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Требуют много взаимодействия с человеком
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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