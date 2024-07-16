Левхен

В Амьенском соборе во Франции, построенном в XIII веке, есть две прекрасные фигурки представителей этой породы, вырезанные из камня. Характерный силуэт собак этой породы также часто можно увидеть на гобеленах XV века.
Lowchen - Little Lion Dog adult black and white

О левхене

Левхены очень послушны и ласковы со своими владельцами. Это внимательные и восприимчивые собаки, чувствующие себя комфортно в любой обстановке, спокойные и сдержанные при получении команд.

Их откровенный и дружелюбный взгляд всегда выражает искренний интерес, как будто они пытаются понять, каких действий от них ожидают.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Привязчивые / Настороженные / Живые / Дружелюбные / Кроткие / Тихие / Спокойные / Общительные / Жизнерадостный / Решительные

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью
Отличная сторожевая собака
Требуют много взаимодействия с человеком
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

Узнайте больше
yorkshire-terrier-adult-brand-breed-emblematic

Здоровье на протяжении всей жизни

Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.

Узнайте больше

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей