Левхены очень послушны и ласковы со своими владельцами. Это внимательные и восприимчивые собаки, чувствующие себя комфортно в любой обстановке, спокойные и сдержанные при получении команд.

Их откровенный и дружелюбный взгляд всегда выражает искренний интерес, как будто они пытаются понять, каких действий от них ожидают.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)