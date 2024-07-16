Венгерская борзая

У венгерских борзых очень широкая грудная клетка, вмещающая мощные легкие и сердце, которые позволяют этим животным достигать высокой скорости бега.

О венгерской борзой

Венгерские борзые — неутомимые, стремительные и выносливые собаки. Благодаря этим качествам они идеально подходят для охоты на зайцев и участия в собачьих бегах, показывая хорошие результаты, особенно на длинных дистанциях.

На треке некоторые венгерские борзые способны даже опережать грейхаундов. Собаки этой породы предназначены для травильной охоты и преследуют добычу, ориентируясь с помощью зрения. Нюх у венгерских борзых развит не менее хорошо. Венгерские борзые по природе немного отстраненные, но не робкие, отличаются быстрой реакцией, умом, преданностью и повышенной бдительностью.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Венгрия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Жизнерадостный / Сдержанные / Умные / Преданные

Основные факты

Отличный компаньон
Отличная спортивная собака
Отличная сторожевая собака
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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