Венгерская борзая

Венгерские борзые — неутомимые, стремительные и выносливые собаки. Благодаря этим качествам они идеально подходят для охоты на зайцев и участия в собачьих бегах, показывая хорошие результаты, особенно на длинных дистанциях.

На треке некоторые венгерские борзые способны даже опережать грейхаундов. Собаки этой породы предназначены для травильной охоты и преследуют добычу, ориентируясь с помощью зрения. Нюх у венгерских борзых развит не менее хорошо. Венгерские борзые по природе немного отстраненные, но не робкие, отличаются быстрой реакцией, умом, преданностью и повышенной бдительностью.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)